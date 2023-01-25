- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 351
Gewinntrades:
1 127 (83.41%)
Verlusttrades:
224 (16.58%)
Bester Trade:
354.49 CHF
Schlechtester Trade:
-740.46 CHF
Bruttoprofit:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Bruttoverlust:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (60.23 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
577.22 CHF (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
61.79%
Max deposit load:
32.44%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
572 (42.34%)
Short-Positionen:
779 (57.66%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 CHF
Durchschnittlicher Profit:
10.17 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-49.48 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-4 678.05 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 678.05 CHF (12)
Wachstum pro Monat :
1.84%
Jahresprognose:
22.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
760.40 CHF
Maximaler:
4 701.41 CHF (86.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.16% (4 701.66 CHF)
Kapital:
67.43% (4 317.07 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +354.49 CHF
Schlechtester Trade: -740 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.23 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 678.05 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
