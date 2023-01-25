SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / I388 How far up to you
Guan Xi Liang

I388 How far up to you

Guan Xi Liang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
154 Wochen
0 / 0 USD
Für 299 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 351
Gewinntrades:
1 127 (83.41%)
Verlusttrades:
224 (16.58%)
Bester Trade:
354.49 CHF
Schlechtester Trade:
-740.46 CHF
Bruttoprofit:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
Bruttoverlust:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (60.23 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
577.22 CHF (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
61.79%
Max deposit load:
32.44%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
572 (42.34%)
Short-Positionen:
779 (57.66%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 CHF
Durchschnittlicher Profit:
10.17 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-49.48 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-4 678.05 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 678.05 CHF (12)
Wachstum pro Monat :
1.84%
Jahresprognose:
22.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
760.40 CHF
Maximaler:
4 701.41 CHF (86.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.16% (4 701.66 CHF)
Kapital:
67.43% (4 317.07 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 434
NZDCAD 267
AUDNZD 228
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -59
NZDCAD -158
AUDNZD 379
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 9.5K
AUDNZD -1.5K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +354.49 CHF
Schlechtester Trade: -740 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.23 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 678.05 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 62
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Tradeview-Live
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
VantageInternational-Live 13
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
VantageInternational-Live 3
1.23 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12268
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
BlackBullMarkets-Live
2.72 × 43
FPMarketsLLC-Live
2.81 × 756
Exness-MT5Real8
2.86 × 96
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
noch 61 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
多远？看你啦
Keine Bewertungen
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
I388 How far up to you
299 USD pro Monat
8%
0
0
USD
1.3K
CHF
154
100%
1 351
83%
62%
1.03
0.28
CHF
73%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.