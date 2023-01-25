- 成长
- 提取
交易:
1 351
盈利交易:
1 127 (83.41%)
亏损交易:
224 (16.58%)
最好交易:
354.49 CHF
最差交易:
-740.46 CHF
毛利:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
毛利亏损:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
最大连续赢利:
28 (60.23 CHF)
最大连续盈利:
577.22 CHF (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
61.79%
最大入金加载:
32.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.08
长期交易:
572 (42.34%)
短期交易:
779 (57.66%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.28 CHF
平均利润:
10.17 CHF
平均损失:
-49.48 CHF
最大连续失误:
12 (-4 678.05 CHF)
最大连续亏损:
-4 678.05 CHF (12)
每月增长:
1.84%
年度预测:
22.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
760.40 CHF
最大值:
4 701.41 CHF (86.01%)
相对跌幅:
结余:
73.16% (4 701.66 CHF)
净值:
67.43% (4 317.07 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +354.49 CHF
最差交易: -740 CHF
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +60.23 CHF
最大连续亏损: -4 678.05 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
多远？看你啦
