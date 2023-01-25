SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / I388 Dig in at every step
Guan Xi Liang

I388 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 inceleme
140 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 269
Kârla kapanan işlemler:
1 062 (83.68%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (16.31%)
En iyi işlem:
354.49 CHF
En kötü işlem:
-740.46 CHF
Brüt kâr:
10 792.49 CHF (124 924 pips)
Brüt zarar:
-10 672.21 CHF (91 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (60.23 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
577.22 CHF (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
60.79%
Maks. mevduat yükü:
32.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
532 (41.92%)
Satış işlemleri:
737 (58.08%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.09 CHF
Ortalama kâr:
10.16 CHF
Ortalama zarar:
-51.56 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-4 678.05 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-4 678.05 CHF (12)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
22.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
760.40 CHF
Maksimum:
4 701.41 CHF (86.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.16% (4 701.66 CHF)
Varlığa göre:
67.43% (4 317.07 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 400
NZDCAD 257
AUDNZD 190
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -265
NZDCAD -189
AUDNZD 356
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 9K
AUDNZD -1K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.49 CHF
En kötü işlem: -740 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +60.23 CHF
Maksimum ardışık zarar: -4 678.05 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.09 × 55
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
Tradeview-Live
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12192
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
ICMarketsSC-MT5-4
2.69 × 1451
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 34
Exness-MT5Real8
2.89 × 95
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.21 × 57
56 daha fazla...
步步为营
İnceleme yok
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 23:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 20:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
I388 Dig in at every step
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
2.4K
CHF
140
100%
1 269
83%
61%
1.01
0.09
CHF
73%
1:300
