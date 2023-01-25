- Büyüme
İşlemler:
1 269
Kârla kapanan işlemler:
1 062 (83.68%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (16.31%)
En iyi işlem:
354.49 CHF
En kötü işlem:
-740.46 CHF
Brüt kâr:
10 792.49 CHF (124 924 pips)
Brüt zarar:
-10 672.21 CHF (91 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (60.23 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
577.22 CHF (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
60.79%
Maks. mevduat yükü:
32.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
532 (41.92%)
Satış işlemleri:
737 (58.08%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.09 CHF
Ortalama kâr:
10.16 CHF
Ortalama zarar:
-51.56 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-4 678.05 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-4 678.05 CHF (12)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
22.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
760.40 CHF
Maksimum:
4 701.41 CHF (86.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.16% (4 701.66 CHF)
Varlığa göre:
67.43% (4 317.07 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|400
|NZDCAD
|257
|AUDNZD
|190
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-265
|NZDCAD
|-189
|AUDNZD
|356
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|9K
|AUDNZD
|-1K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +354.49 CHF
En kötü işlem: -740 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +60.23 CHF
Maksimum ardışık zarar: -4 678.05 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.09 × 55
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12192
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.69 × 1451
|
BlackBullMarkets-Live
|2.74 × 34
|
Exness-MT5Real8
|2.89 × 95
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.21 × 57
