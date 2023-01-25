Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 0.00 × 1 LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 FxGrow-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.09 × 55 ICMarketsEU-MT5-2 0.33 × 97 Tradeview-Live 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 PacificUnionLLC-Live 0.61 × 23 ICMarketsSC-MT5 0.63 × 1327 CapitalPointTrading-MT5-4 0.92 × 12 Exness-MT5Real7 1.07 × 14 ICMarketsSC-MT5-2 1.38 × 12192 TradeMaxGlobal-Live 1.40 × 15 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 itexsys-Platform 1.68 × 31 FPMarkets-Live 1.96 × 226 BlueberryMarkets-Live 2.42 × 33 FPMarketsLLC-Live 2.47 × 689 ICMarketsSC-MT5-4 2.69 × 1450 BlackBullMarkets-Live 2.74 × 34 Exness-MT5Real8 2.89 × 95 ICMarkets-MT5-4 3.00 × 1 Exness-MT5Real15 3.21 × 57 56 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou