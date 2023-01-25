SignauxSections
Guan Xi Liang

I388 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 avis
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 269
Bénéfice trades:
1 062 (83.68%)
Perte trades:
207 (16.31%)
Meilleure transaction:
354.49 CHF
Pire transaction:
-740.46 CHF
Bénéfice brut:
10 792.49 CHF (124 924 pips)
Perte brute:
-10 672.21 CHF (91 052 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (60.23 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
577.22 CHF (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
60.79%
Charge de dépôt maximale:
32.44%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
532 (41.92%)
Courts trades:
737 (58.08%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.09 CHF
Bénéfice moyen:
10.16 CHF
Perte moyenne:
-51.56 CHF
Pertes consécutives maximales:
12 (-4 678.05 CHF)
Perte consécutive maximale:
-4 678.05 CHF (12)
Croissance mensuelle:
1.86%
Prévision annuelle:
22.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
760.40 CHF
Maximal:
4 701.41 CHF (86.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.16% (4 701.66 CHF)
Par fonds propres:
67.43% (4 317.07 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 400
NZDCAD 257
AUDNZD 190
GBPAUD 103
EURCAD 93
EURGBP 72
EURAUD 57
GBPCHF 44
EURCHF 37
AUDUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -265
NZDCAD -189
AUDNZD 356
GBPAUD 211
EURCAD -81
EURGBP -34
EURAUD 28
GBPCHF 49
EURCHF -12
AUDUSD 63
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 9K
AUDNZD -1K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -707
EURGBP 203
EURAUD 1.5K
GBPCHF 1.3K
EURCHF 232
AUDUSD 942
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.49 CHF
Pire transaction: -740 CHF
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +60.23 CHF
Perte consécutive maximale: -4 678.05 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.09 × 55
ICMarketsEU-MT5-2
0.33 × 97
Tradeview-Live
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-MT5
0.63 × 1327
CapitalPointTrading-MT5-4
0.92 × 12
Exness-MT5Real7
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 12192
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.68 × 31
FPMarkets-Live
1.96 × 226
BlueberryMarkets-Live
2.42 × 33
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
ICMarketsSC-MT5-4
2.69 × 1450
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 34
Exness-MT5Real8
2.89 × 95
ICMarkets-MT5-4
3.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.21 × 57
56 plus...
步步为营
Aucun avis
2025.08.04 00:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.04 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 17:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 23:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 20:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
