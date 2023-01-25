- 자본
- 축소
트레이드:
1 351
이익 거래:
1 127 (83.41%)
손실 거래:
224 (16.58%)
최고의 거래:
354.49 CHF
최악의 거래:
-740.46 CHF
총 수익:
11 458.45 CHF (136 944 pips)
총 손실:
-11 084.47 CHF (98 811 pips)
연속 최대 이익:
28 (60.23 CHF)
연속 최대 이익:
577.22 CHF (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
61.79%
최대 입금량:
32.44%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
572 (42.34%)
숏(주식차입매도):
779 (57.66%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.28 CHF
평균 이익:
10.17 CHF
평균 손실:
-49.48 CHF
연속 최대 손실:
12 (-4 678.05 CHF)
연속 최대 손실:
-4 678.05 CHF (12)
월별 성장률:
1.61%
연간 예측:
22.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
760.40 CHF
최대한의:
4 701.41 CHF (86.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.16% (4 701.66 CHF)
자본금별:
67.43% (4 317.07 CHF)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|228
|GBPAUD
|103
|EURCAD
|93
|EURGBP
|72
|EURAUD
|57
|GBPCHF
|44
|EURCHF
|37
|AUDUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-59
|NZDCAD
|-158
|AUDNZD
|379
|GBPAUD
|211
|EURCAD
|-81
|EURGBP
|-34
|EURAUD
|28
|GBPCHF
|49
|EURCHF
|-12
|AUDUSD
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|9.5K
|AUDNZD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.6K
|EURCAD
|-707
|EURGBP
|203
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|1.3K
|EURCHF
|232
|AUDUSD
|942
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +354.49 CHF
최악의 거래: -740 CHF
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +60.23 CHF
연속 최대 손실: -4 678.05 CHF
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 62
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.33 × 97
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|0.63 × 1327
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|1.23 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 12268
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.68 × 31
|
FPMarkets-Live
|1.96 × 226
|
BlueberryMarkets-Live
|2.42 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|2.72 × 43
|
FPMarketsLLC-Live
|2.81 × 756
|
Exness-MT5Real8
|2.86 × 96
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 299 USD
8%
0
0
USD
USD
1.3K
CHF
CHF
154
100%
1 351
83%
62%
1.03
0.28
CHF
CHF
73%
1:300