SRE: DBA Sempra
82.67 USD 0.03 (0.04%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SRE de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.57, mientras que el máximo ha alcanzado 83.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DBA Sempra. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SRE News
- Sempra declares quarterly dividend, plans to redeem preferred stock
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- Sempra director Sagara sells $2.43 million in stock
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- UBS reduce el precio objetivo de Edison International a 66 dólares desde 68 dólares
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- Las acciones de servicios públicos de California suben tras informe sobre aumento de 18.000 millones de dólares al fondo para incendios forestales
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- Sempra and EQT sign 20-year LNG supply agreement for Port Arthur project
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Sempra (SRE) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- Sempra (SRE) Q2 EPS Beats by 4.7%
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
Rango diario
82.57 83.99
Rango anual
61.90 95.77
- Cierres anteriores
- 82.70
- Open
- 83.17
- Bid
- 82.67
- Ask
- 82.97
- Low
- 82.57
- High
- 83.99
- Volumen
- 6.951 K
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 0.56%
- Cambio a 6 meses
- 16.35%
- Cambio anual
- -1.38%
