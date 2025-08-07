Moedas / SRE
SRE: DBA Sempra
82.67 USD 0.03 (0.04%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRE para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.57 e o mais alto foi 83.99.
Veja a dinâmica do par de moedas DBA Sempra. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SRE Notícias
Faixa diária
82.57 83.99
Faixa anual
61.90 95.77
- Fechamento anterior
- 82.70
- Open
- 83.17
- Bid
- 82.67
- Ask
- 82.97
- Low
- 82.57
- High
- 83.99
- Volume
- 6.951 K
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 0.56%
- Mudança de 6 meses
- 16.35%
- Mudança anual
- -1.38%
