SRE: DBA Sempra
82.70 USD 0.69 (0.83%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRE за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.57, а максимальная — 83.60.
Следите за динамикой DBA Sempra. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- Директор Sempra Сагара продает акции на $2,43 млн
- Sempra director Sagara sells $2.43 million in stock
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- Sempra and EQT sign 20-year LNG supply agreement for Port Arthur project
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Sempra (SRE) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Here's Why You Should Include ONE Gas Stock in Your Portfolio Now
- Sempra (SRE) Q2 EPS Beats by 4.7%
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Sempra Q2 2025 presentation: Flat earnings amid strategic shift to utility-centric model
- Sempra beats profit estimates on US utility growth
- Sempra (SRE) Q2 Earnings Top Estimates
- Sempra Energy earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- UGI (UGI) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
- Evergy to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Vistra is Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Дневной диапазон
82.57 83.60
Годовой диапазон
61.90 95.77
- Предыдущее закрытие
- 83.39
- Open
- 83.04
- Bid
- 82.70
- Ask
- 83.00
- Low
- 82.57
- High
- 83.60
- Объем
- 8.032 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 16.40%
- Годовое изменение
- -1.35%
