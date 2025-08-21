Devises / SRE
SRE: DBA Sempra
83.19 USD 0.70 (0.85%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SRE a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.36 et à un maximum de 83.58.
Suivez la dynamique DBA Sempra. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SRE Nouvelles
- La Californie crée un nouveau fonds pour les incendies avec jusqu’à 18 milliards $ de liquidités supplémentaires
- La Californie adopte une extension du fonds incendie avec jusqu’à 18 milliards $ de nouvelles liquidités
- La loi californienne sur les incendies de forêt réduit les risques, selon Morgan Stanley qui relève PG&E
- Zacks Industry Outlook Highlights Sempra Energy, Atmos Energy, New Jersey Resources and ONE Gas
- Sempra annonce un dividende trimestriel et prévoit de racheter des actions privilégiées
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- Le directeur de Sempra, Sagara, vend des actions pour 2,43 millions €
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- L’objectif de prix d’Edison International abaissé à 66$ contre 68$ chez UBS
- Les actions des services publics californiens en hausse après un rapport sur un fonds anti-incendie de 18 milliards $
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- Sempra and EQT sign 20-year LNG supply agreement for Port Arthur project
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
Range quotidien
82.36 83.58
Range Annuel
61.90 95.77
- Clôture Précédente
- 82.49
- Ouverture
- 82.76
- Bid
- 83.19
- Ask
- 83.49
- Plus Bas
- 82.36
- Plus Haut
- 83.58
- Volume
- 10.424 K
- Changement quotidien
- 0.85%
- Changement Mensuel
- 1.19%
- Changement à 6 Mois
- 17.09%
- Changement Annuel
- -0.76%
