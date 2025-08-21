CotationsSections
Devises / SRE
SRE: DBA Sempra

83.19 USD 0.70 (0.85%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SRE a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.36 et à un maximum de 83.58.

Suivez la dynamique DBA Sempra. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
82.36 83.58
Range Annuel
61.90 95.77
Clôture Précédente
82.49
Ouverture
82.76
Bid
83.19
Ask
83.49
Plus Bas
82.36
Plus Haut
83.58
Volume
10.424 K
Changement quotidien
0.85%
Changement Mensuel
1.19%
Changement à 6 Mois
17.09%
Changement Annuel
-0.76%
20 septembre, samedi