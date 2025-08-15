Valute / SRE
SRE: DBA Sempra
83.19 USD 0.70 (0.85%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRE ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.36 e ad un massimo di 83.58.
Segui le dinamiche di DBA Sempra. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SRE News
- La California istituisce un nuovo fondo per gli incendi boschivi con liquidità aggiuntiva fino a 18 miliardi di dollari
- California enacts new wildfire fund with up to $18 billion in additional liquidity
- La California approva l’estensione del fondo antincendio con 18 miliardi di nuova liquidità
- California enacts wildfire fund extension with up to $18 billion in new liquidity
- Legge sugli incendi in California riduce i rischi, Morgan Stanley promuove PG&E
- California wildfire law eases risk, says Morgan Stanley upgrading PG&E
- Zacks Industry Outlook Highlights Sempra Energy, Atmos Energy, New Jersey Resources and ONE Gas
- Sempra dichiara dividendo trimestrale, pianifica il rimborso delle azioni privilegiate
- Sempra declares quarterly dividend, plans to redeem preferred stock
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- Il direttore di Sempra Sagara vende azioni per 2,43 milioni di dollari
- Sempra director Sagara sells $2.43 million in stock
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- Sempra and EQT sign 20-year LNG supply agreement for Port Arthur project
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Sempra (SRE) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Intervallo Giornaliero
82.36 83.58
Intervallo Annuale
61.90 95.77
- Chiusura Precedente
- 82.49
- Apertura
- 82.76
- Bid
- 83.19
- Ask
- 83.49
- Minimo
- 82.36
- Massimo
- 83.58
- Volume
- 10.424 K
- Variazione giornaliera
- 0.85%
- Variazione Mensile
- 1.19%
- Variazione Semestrale
- 17.09%
- Variazione Annuale
- -0.76%
20 settembre, sabato