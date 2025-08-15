Dövizler / SRE
SRE: DBA Sempra
83.19 USD 0.70 (0.85%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SRE fiyatı bugün 0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.36 ve Yüksek fiyatı olarak 83.58 aralığında işlem gördü.
DBA Sempra hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SRE haberleri
- Kaliforniya, 18 milyar dolara kadar ek likidite sağlayan yeni yangın fonunu yürürlüğe koydu
- Kaliforniya, 18 milyar dolara kadar yeni likidite sağlayan yangın fonu uzatmasını yürürlüğe koydu
- Kaliforniya orman yangını yasası riski azaltıyor, Morgan Stanley PG&E’yi yükseltiyor
- Zacks Industry Outlook Highlights Sempra Energy, Atmos Energy, New Jersey Resources and ONE Gas
- Sempra çeyrek dönem temettüsünü açıkladı, imtiyazlı hisseleri geri almayı planlıyor
- 4 Gas Distribution Stocks to Watch Despite Industry Challenges
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- Sempra yöneticisi Sagara 2,43 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- UGI Benefits From Renewable Investments & Expanding Customer Base
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- Sempra and EQT sign 20-year LNG supply agreement for Port Arthur project
- Capital Investments & Customer Expansion Fuel Spire's Growth
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Sempra (SRE) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Günlük aralık
82.36 83.58
Yıllık aralık
61.90 95.77
- Önceki kapanış
- 82.49
- Açılış
- 82.76
- Satış
- 83.19
- Alış
- 83.49
- Düşük
- 82.36
- Yüksek
- 83.58
- Hacim
- 10.424 K
- Günlük değişim
- 0.85%
- Aylık değişim
- 1.19%
- 6 aylık değişim
- 17.09%
- Yıllık değişim
- -0.76%
21 Eylül, Pazar