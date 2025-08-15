FiyatlarBölümler
Dövizler / SRE
Geri dön - Hisse senetleri

SRE: DBA Sempra

83.19 USD 0.70 (0.85%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SRE fiyatı bugün 0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.36 ve Yüksek fiyatı olarak 83.58 aralığında işlem gördü.

DBA Sempra hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRE haberleri

Günlük aralık
82.36 83.58
Yıllık aralık
61.90 95.77
Önceki kapanış
82.49
Açılış
82.76
Satış
83.19
Alış
83.49
Düşük
82.36
Yüksek
83.58
Hacim
10.424 K
Günlük değişim
0.85%
Aylık değişim
1.19%
6 aylık değişim
17.09%
Yıllık değişim
-0.76%
21 Eylül, Pazar