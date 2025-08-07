Währungen / SRE
SRE: DBA Sempra
82.49 USD 0.18 (0.22%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRE hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.72 bis zu einem Hoch von 82.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die DBA Sempra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
81.72 82.92
Jahresspanne
61.90 95.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.67
- Eröffnung
- 82.49
- Bid
- 82.49
- Ask
- 82.79
- Tief
- 81.72
- Hoch
- 82.92
- Volumen
- 7.212 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 16.10%
- Jahresänderung
- -1.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K