KurseKategorien
Währungen / SRE
Zurück zum Aktien

SRE: DBA Sempra

82.49 USD 0.18 (0.22%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRE hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.72 bis zu einem Hoch von 82.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die DBA Sempra-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRE News

Tagesspanne
81.72 82.92
Jahresspanne
61.90 95.77
Vorheriger Schlusskurs
82.67
Eröffnung
82.49
Bid
82.49
Ask
82.79
Tief
81.72
Hoch
82.92
Volumen
7.212 K
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
0.34%
6-Monatsänderung
16.10%
Jahresänderung
-1.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K