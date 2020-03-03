Divisas / LOVE
LOVE: The Lovesac Company
18.08 USD 0.13 (0.72%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LOVE de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.78, mientras que el máximo ha alcanzado 19.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Lovesac Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LOVE News
- DA Davidson reitera calificación de Compra para Lovesac y mantiene precio objetivo de $24
- Canaccord Genuity mantiene calificación de Compra para acciones de Lovesac en medio de perspectivas mixtas
- Lovesac Posts 2.5% Revenue Gain in Q2
- Why Lovesac Stock Is Plummeting Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Transcripción del informe de resultados: La decepción de Lovesac en el segundo trimestre de 2025 hunde la acción un 16,87%
- Lovesac Q2 Sales Rise Snug Rollout Grows
- Lovesac se quedan por debajo de 0.18$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Top Wall Street Forecasters Revamp Lovesac Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Lovesac (NASDAQ:LOVE)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lovesac stock ahead of earnings
- The Lovesac Company: Taking A Step Back (NASDAQ:LOVE)
- Lovesac (LOVE) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 1-800-Flowers.com (FLWS) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
LOVE on the Community Forum
Rango diario
17.78 19.04
Rango anual
12.12 39.49
- Cierres anteriores
- 17.95
- Open
- 18.02
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Low
- 17.78
- High
- 19.04
- Volumen
- 1.176 K
- Cambio diario
- 0.72%
- Cambio mensual
- -3.32%
- Cambio a 6 meses
- 0.78%
- Cambio anual
- -36.29%
