LOVE: The Lovesac Company

18.08 USD 0.13 (0.72%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LOVE de hoy ha cambiado un 0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.78, mientras que el máximo ha alcanzado 19.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas The Lovesac Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

LOVE News

LOVE on the Community Forum

Rango diario
17.78 19.04
Rango anual
12.12 39.49
Cierres anteriores
17.95
Open
18.02
Bid
18.08
Ask
18.38
Low
17.78
High
19.04
Volumen
1.176 K
Cambio diario
0.72%
Cambio mensual
-3.32%
Cambio a 6 meses
0.78%
Cambio anual
-36.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B