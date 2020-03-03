Валюты / LOVE
LOVE: The Lovesac Company
17.95 USD 0.23 (1.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOVE за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.52, а максимальная — 18.04.
Следите за динамикой The Lovesac Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LOVE
- DA Davidson подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Lovesac с целевой ценой $24
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lovesac stock, maintains $24 price target
- Canaccord Genuity подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Lovesac на фоне смешанных перспектив
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Lovesac stock amid mixed outlook
- Lovesac Posts 2.5% Revenue Gain in Q2
- Why Lovesac Stock Is Plummeting Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Отчет о доходах: акции Lovesac упали на 16,87% после слабых результатов за 2 квартал 2025 года
- Earnings call transcript: Lovesac’s Q2 2025 miss sends stock tumbling 16.87%
- Lovesac Q2 Sales Rise Snug Rollout Grows
- Lovesac: доходы оказались ниже прогнозов, прибыльa обогнал ожидания в Q2
- Lovesac earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Lovesac (LOVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Top Wall Street Forecasters Revamp Lovesac Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Lovesac (NASDAQ:LOVE)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Lovesac stock ahead of earnings
- The Lovesac Company: Taking A Step Back (NASDAQ:LOVE)
- Lovesac (LOVE) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- 1-800-Flowers.com (FLWS) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
- Williams-Sonoma (WSM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Lovesac appoints former H&M, P&G tech executive to board of directors
- Lowe's (LOW) Q2 Earnings Top Estimates
LOVE на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
17.52 18.04
Годовой диапазон
12.12 39.49
- Предыдущее закрытие
- 17.72
- Open
- 17.67
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Low
- 17.52
- High
- 18.04
- Объем
- 966
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- -4.01%
- 6-месячное изменение
- 0.06%
- Годовое изменение
- -36.75%
