КотировкиРазделы
Валюты / LOVE
Назад в Рынок акций США

LOVE: The Lovesac Company

17.95 USD 0.23 (1.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LOVE за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.52, а максимальная — 18.04.

Следите за динамикой The Lovesac Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LOVE

LOVE на Форуме Сообщества

Торговые приложения для LOVE

Volumatic Trend MT5
Suvashish Halder
4.71 (7)
Индикаторы
Volumatic Trend   is a powerful, trend-following indicator that merges directional analysis with real-time volume behavior. By combining adaptive trend logic and volume overlays, it gives traders a detailed snapshot of market conviction and potential turning points. From instant trend shift detection to volume-weighted candle visuals, this tool brings deeper context to price movement. MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/136210/ Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.co
FREE
BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
Эксперты
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
Ninja Hedging Trend EMA RSI
Samir Tabarcia
Эксперты
** ЗАДЕРЖИСЬ НА МИНУТУ И УВИДИШЬ КАК ЭТО РАБОТАЕТ... ТЫ ВЛЮБИШЬСЯ! ** Представьте робота, который **защищает ваш капитал** с помощью *Умного Хеджирования*, следует тренду по **EMA 200** и подтверждает входы **RSI 14**, всё это с контролируемым *Мартингейлом*! **Почему ты его полюбишь?** - **Работает на любом рынке** (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и др.) - **Автоматически закрывает сделки по профиту/лоссу** (без стресса!) - **Адаптируется под твой стиль**: Фиксированные лоты или Мартингейл?
Aurixx MT5
Shiv Kumar Jangir
Эксперты
WELCOME THE FIRST BUYER BATCH ~~~~~~ The AURIXX MT5  uses a sophisticated multi-indicator approach to identify high-probability reversal points in the XAUUSD/GOLD market. By combining EMA crossovers, RSI oversold conditions, Stochastic signals, and advanced candlestick pattern recognition, this EA can spot potential reversals before they become obvious to the average trader. No Grid , No Martingale This EA is not hardly optimized on backtesting it is specially made for future market profits Thi
Love Pips MT5
Scott Fredeman
Эксперты
LOVE PIPS EXPERT ADVISOR Love Pips enters trades using Bollinger Bands using Period 100 and a Deviation of 3.0. What sets this Expert advisor apart is not the way it enters a trade but the way it recovers your trades. When the weekly high or low is pierced we open a new trade in direction of recovering. If you have a buy position open the recovery will continue to add new positions until you are fully recovered. Then the Expert will look for a new entry based on either opening outside the boll
CCI Indicator Super
Tan Loc Tran
Индикаторы
CCI Indicator Super   is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  CCI Indicator Super    is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Volumatic Trend MT4
Suvashish Halder
4.83 (6)
Индикаторы
Volumatic Trend is a powerful, trend-following indicator that merges directional analysis with real-time volume behavior. By combining adaptive trend logic and volume overlays, it gives traders a detailed snapshot of market conviction and potential turning points. From instant trend shift detection to volume-weighted candle visuals, this tool brings deeper context to price movement. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/136211/ Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/
FREE
Дневной диапазон
17.52 18.04
Годовой диапазон
12.12 39.49
Предыдущее закрытие
17.72
Open
17.67
Bid
17.95
Ask
18.25
Low
17.52
High
18.04
Объем
966
Дневное изменение
1.30%
Месячное изменение
-4.01%
6-месячное изменение
0.06%
Годовое изменение
-36.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.