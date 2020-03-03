Währungen / LOVE
LOVE: The Lovesac Company
17.78 USD 0.48 (2.63%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOVE hat sich für heute um -2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.78 bis zu einem Hoch von 18.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Lovesac Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.78 18.37
Jahresspanne
12.12 39.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.26
- Eröffnung
- 18.21
- Bid
- 17.78
- Ask
- 18.08
- Tief
- 17.78
- Hoch
- 18.37
- Volumen
- 237
- Tagesänderung
- -2.63%
- Monatsänderung
- -4.92%
- 6-Monatsänderung
- -0.89%
- Jahresänderung
- -37.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K