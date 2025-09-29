- Panorámica
KKR-PD: KKR & Co. Inc.
El tipo de cambio de KKR-PD de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.49, mientras que el máximo ha alcanzado 53.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR & Co. Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KKR-PD hoy?
KKR & Co. Inc. (KKR-PD) se evalúa hoy en 53.67. El instrumento se negocia dentro de 0.49%; el cierre de ayer ha sido 53.41 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KKR-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de KKR & Co. Inc.?
KKR & Co. Inc. se evalúa actualmente en 53.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.76% y USD. Monitoree los movimientos de KKR-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KKR-PD?
Puede comprar acciones de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) al precio actual de 53.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 53.67 o 53.97, mientras que 19 y -0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KKR-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KKR-PD?
Invertir en KKR & Co. Inc. implica tener en cuenta el rango anual 48.67 - 59.87 y el precio actual 53.67. Muchos comparan -0.45% y 4.76% antes de colocar órdenes en 53.67 o 53.97. Estudie los cambios diarios de precios de KKR-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KKR & Co. Inc.?
El precio más alto de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) en el último año ha sido 59.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.67 - 59.87, una comparación con 53.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KKR & Co. Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KKR & Co. Inc.?
El precio más bajo de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) para el año ha sido 48.67. La comparación con los actuales 53.67 y 48.67 - 59.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KKR-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KKR-PD?
En el pasado, KKR & Co. Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 53.41 y 4.76% después de las acciones corporativas.
