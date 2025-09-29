CotizacionesSecciones
Divisas / KKR-PD
KKR-PD: KKR & Co. Inc.

53.67 USD 0.26 (0.49%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KKR-PD de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.49, mientras que el máximo ha alcanzado 53.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas KKR & Co. Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KKR-PD hoy?

KKR & Co. Inc. (KKR-PD) se evalúa hoy en 53.67. El instrumento se negocia dentro de 0.49%; el cierre de ayer ha sido 53.41 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KKR-PD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de KKR & Co. Inc.?

KKR & Co. Inc. se evalúa actualmente en 53.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.76% y USD. Monitoree los movimientos de KKR-PD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KKR-PD?

Puede comprar acciones de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) al precio actual de 53.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 53.67 o 53.97, mientras que 19 y -0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KKR-PD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KKR-PD?

Invertir en KKR & Co. Inc. implica tener en cuenta el rango anual 48.67 - 59.87 y el precio actual 53.67. Muchos comparan -0.45% y 4.76% antes de colocar órdenes en 53.67 o 53.97. Estudie los cambios diarios de precios de KKR-PD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de KKR & Co. Inc.?

El precio más alto de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) en el último año ha sido 59.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.67 - 59.87, una comparación con 53.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de KKR & Co. Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de KKR & Co. Inc.?

El precio más bajo de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) para el año ha sido 48.67. La comparación con los actuales 53.67 y 48.67 - 59.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KKR-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KKR-PD?

En el pasado, KKR & Co. Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 53.41 y 4.76% después de las acciones corporativas.

Rango diario
53.49 53.92
Rango anual
48.67 59.87
Cierres anteriores
53.41
Open
53.92
Bid
53.67
Ask
53.97
Low
53.49
High
53.92
Volumen
19
Cambio diario
0.49%
Cambio mensual
-0.45%
Cambio a 6 meses
4.76%
Cambio anual
4.76%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.