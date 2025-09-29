报价部分
货币 / KKR-PD
KKR-PD: KKR & Co. Inc.

53.67 USD 0.26 (0.49%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KKR-PD汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点53.49和高点53.92进行交易。

关注KKR & Co. Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KKR-PD股票今天的价格是多少？

KKR & Co. Inc.股票今天的定价为53.67。它在0.49%范围内交易，昨天的收盘价为53.41，交易量达到19。KKR-PD的实时价格图表显示了这些更新。

KKR & Co. Inc.股票是否支付股息？

KKR & Co. Inc.目前的价值为53.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.76%和USD。实时查看图表以跟踪KKR-PD走势。

如何购买KKR-PD股票？

您可以以53.67的当前价格购买KKR & Co. Inc.股票。订单通常设置在53.67或53.97附近，而19和-0.46%显示市场活动。立即关注KKR-PD的实时图表更新。

如何投资KKR-PD股票？

投资KKR & Co. Inc.需要考虑年度范围48.67 - 59.87和当前价格53.67。许多人在以53.67或53.97下订单之前，会比较-0.45%和。实时查看KKR-PD价格图表，了解每日变化。

KKR & Co. Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KKR & Co. Inc.的最高价格是59.87。在48.67 - 59.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR & Co. Inc.的绩效。

KKR & Co. Inc.股票的最低价格是多少？

KKR & Co. Inc.（KKR-PD）的最低价格为48.67。将其与当前的53.67和48.67 - 59.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KKR-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KKR-PD股票是什么时候拆分的？

KKR & Co. Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.41和4.76%中可见。

日范围
53.49 53.92
年范围
48.67 59.87
前一天收盘价
53.41
开盘价
53.92
卖价
53.67
买价
53.97
最低价
53.49
最高价
53.92
交易量
19
日变化
0.49%
月变化
-0.45%
6个月变化
4.76%
年变化
4.76%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值