KurseKategorien
Währungen / KKR-PD
Zurück zum Aktien

KKR-PD: KKR & Co. Inc.

53.67 USD 0.26 (0.49%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KKR-PD hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.49 bis zu einem Hoch von 53.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die KKR & Co. Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KKR-PD heute?

Die Aktie von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) notiert heute bei 53.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.41 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von KKR-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KKR-PD Dividenden?

KKR & Co. Inc. wird derzeit mit 53.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KKR-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich KKR-PD-Aktien?

Sie können Aktien von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) zum aktuellen Kurs von 53.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 53.67 oder 53.97 platziert, während 19 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KKR-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KKR-PD-Aktien?

Bei einer Investition in KKR & Co. Inc. müssen die jährliche Spanne 48.67 - 59.87 und der aktuelle Kurs 53.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.45% und 4.76%, bevor sie Orders zu 53.67 oder 53.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KKR-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?

Der höchste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 59.87. Innerhalb von 48.67 - 59.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KKR & Co. Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?

Der niedrigste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) im Laufe des Jahres betrug 48.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 53.67 und der Spanne 48.67 - 59.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KKR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KKR-PD statt?

KKR & Co. Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.41 und 4.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
53.49 53.92
Jahresspanne
48.67 59.87
Vorheriger Schlusskurs
53.41
Eröffnung
53.92
Bid
53.67
Ask
53.97
Tief
53.49
Hoch
53.92
Volumen
19
Tagesänderung
0.49%
Monatsänderung
-0.45%
6-Monatsänderung
4.76%
Jahresänderung
4.76%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4