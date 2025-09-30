- Übersicht
KKR-PD: KKR & Co. Inc.
Der Wechselkurs von KKR-PD hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.49 bis zu einem Hoch von 53.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die KKR & Co. Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KKR-PD heute?
Die Aktie von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) notiert heute bei 53.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.41 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von KKR-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KKR-PD Dividenden?
KKR & Co. Inc. wird derzeit mit 53.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KKR-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich KKR-PD-Aktien?
Sie können Aktien von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) zum aktuellen Kurs von 53.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 53.67 oder 53.97 platziert, während 19 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KKR-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KKR-PD-Aktien?
Bei einer Investition in KKR & Co. Inc. müssen die jährliche Spanne 48.67 - 59.87 und der aktuelle Kurs 53.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.45% und 4.76%, bevor sie Orders zu 53.67 oder 53.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KKR-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?
Der höchste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) im vergangenen Jahr lag bei 59.87. Innerhalb von 48.67 - 59.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KKR & Co. Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KKR & Co. Inc.?
Der niedrigste Kurs von KKR & Co. Inc. (KKR-PD) im Laufe des Jahres betrug 48.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 53.67 und der Spanne 48.67 - 59.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KKR-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KKR-PD statt?
KKR & Co. Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.41 und 4.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.41
- Eröffnung
- 53.92
- Bid
- 53.67
- Ask
- 53.97
- Tief
- 53.49
- Hoch
- 53.92
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- 4.76%
- Jahresänderung
- 4.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4