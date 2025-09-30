- Aperçu
KKR-PD: KKR & Co. Inc.
Le taux de change de KKR-PD a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.49 et à un maximum de 53.92.
Suivez la dynamique KKR & Co. Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KKR-PD aujourd'hui ?
L'action KKR & Co. Inc. est cotée à 53.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.49%, a clôturé hier à 53.41 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de KKR-PD présente ces mises à jour.
L'action KKR & Co. Inc. verse-t-elle des dividendes ?
KKR & Co. Inc. est actuellement valorisé à 53.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KKR-PD.
Comment acheter des actions KKR-PD ?
Vous pouvez acheter des actions KKR & Co. Inc. au cours actuel de 53.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.67 ou de 53.97, le 19 et le -0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KKR-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KKR-PD ?
Investir dans KKR & Co. Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.67 - 59.87 et le prix actuel 53.67. Beaucoup comparent -0.45% et 4.76% avant de passer des ordres à 53.67 ou 53.97. Consultez le graphique du cours de KKR-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action KKR & Co. Inc. ?
Le cours le plus élevé de KKR & Co. Inc. l'année dernière était 59.87. Au cours de 48.67 - 59.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de KKR & Co. Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action KKR & Co. Inc. ?
Le cours le plus bas de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) sur l'année a été 48.67. Sa comparaison avec 53.67 et 48.67 - 59.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KKR-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KKR-PD a-t-elle été divisée ?
KKR & Co. Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.41 et 4.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 53.41
- Ouverture
- 53.92
- Bid
- 53.67
- Ask
- 53.97
- Plus Bas
- 53.49
- Plus Haut
- 53.92
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- -0.45%
- Changement à 6 Mois
- 4.76%
- Changement Annuel
- 4.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4