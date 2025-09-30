CotaçõesSeções
Moedas / KKR-PD
KKR-PD: KKR & Co. Inc.

53.67 USD 0.26 (0.49%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KKR-PD para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.49 e o mais alto foi 53.92.

Veja a dinâmica do par de moedas KKR & Co. Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KKR-PD hoje?

Hoje KKR & Co. Inc. (KKR-PD) está avaliado em 53.67. O instrumento é negociado dentro de 0.49%, o fechamento de ontem foi 53.41, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KKR-PD em tempo real.

As ações de KKR & Co. Inc. pagam dividendos?

Atualmente KKR & Co. Inc. está avaliado em 53.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.76% e USD. Monitore os movimentos de KKR-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KKR-PD?

Você pode comprar ações de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) pelo preço atual 53.67. Ordens geralmente são executadas perto de 53.67 ou 53.97, enquanto 19 e -0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KKR-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KKR-PD?

Investir em KKR & Co. Inc. envolve considerar a faixa anual 48.67 - 59.87 e o preço atual 53.67. Muitos comparam -0.45% e 4.76% antes de enviar ordens em 53.67 ou 53.97. Estude as mudanças diárias de preço de KKR-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KKR & Co. Inc.?

O maior preço de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) no último ano foi 59.87. As ações oscilaram bastante dentro de 48.67 - 59.87, e a comparação com 53.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR & Co. Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KKR & Co. Inc.?

O menor preço de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) no ano foi 48.67. A comparação com o preço atual 53.67 e 48.67 - 59.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KKR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KKR-PD?

No passado KKR & Co. Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.41 e 4.76% após os eventos corporativos.

Faixa diária
53.49 53.92
Faixa anual
48.67 59.87
Fechamento anterior
53.41
Open
53.92
Bid
53.67
Ask
53.97
Low
53.49
High
53.92
Volume
19
Mudança diária
0.49%
Mudança mensal
-0.45%
Mudança de 6 meses
4.76%
Mudança anual
4.76%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4