- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KKR-PD: KKR & Co. Inc.
A taxa do KKR-PD para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.49 e o mais alto foi 53.92.
Veja a dinâmica do par de moedas KKR & Co. Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KKR-PD hoje?
Hoje KKR & Co. Inc. (KKR-PD) está avaliado em 53.67. O instrumento é negociado dentro de 0.49%, o fechamento de ontem foi 53.41, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KKR-PD em tempo real.
As ações de KKR & Co. Inc. pagam dividendos?
Atualmente KKR & Co. Inc. está avaliado em 53.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.76% e USD. Monitore os movimentos de KKR-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KKR-PD?
Você pode comprar ações de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) pelo preço atual 53.67. Ordens geralmente são executadas perto de 53.67 ou 53.97, enquanto 19 e -0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KKR-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KKR-PD?
Investir em KKR & Co. Inc. envolve considerar a faixa anual 48.67 - 59.87 e o preço atual 53.67. Muitos comparam -0.45% e 4.76% antes de enviar ordens em 53.67 ou 53.97. Estude as mudanças diárias de preço de KKR-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KKR & Co. Inc.?
O maior preço de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) no último ano foi 59.87. As ações oscilaram bastante dentro de 48.67 - 59.87, e a comparação com 53.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KKR & Co. Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KKR & Co. Inc.?
O menor preço de KKR & Co. Inc. (KKR-PD) no ano foi 48.67. A comparação com o preço atual 53.67 e 48.67 - 59.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KKR-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KKR-PD?
No passado KKR & Co. Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.41 e 4.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 53.41
- Open
- 53.92
- Bid
- 53.67
- Ask
- 53.97
- Low
- 53.49
- High
- 53.92
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- -0.45%
- Mudança de 6 meses
- 4.76%
- Mudança anual
- 4.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4