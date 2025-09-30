QuotazioniSezioni
Valute / KKR-PD
KKR-PD: KKR & Co. Inc.

53.67 USD 0.26 (0.49%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KKR-PD ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.49 e ad un massimo di 53.92.

Segui le dinamiche di KKR & Co. Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KKR-PD oggi?

Oggi le azioni KKR & Co. Inc. sono prezzate a 53.67. Viene scambiato all'interno di 0.49%, la chiusura di ieri è stata 53.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KKR-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KKR & Co. Inc. pagano dividendi?

KKR & Co. Inc. è attualmente valutato a 53.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KKR-PD.

Come acquistare azioni KKR-PD?

Puoi acquistare azioni KKR & Co. Inc. al prezzo attuale di 53.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.67 o 53.97, mentre 19 e -0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KKR-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KKR-PD?

Investire in KKR & Co. Inc. implica considerare l'intervallo annuale 48.67 - 59.87 e il prezzo attuale 53.67. Molti confrontano -0.45% e 4.76% prima di effettuare ordini su 53.67 o 53.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KKR-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KKR & Co. Inc.?

Il prezzo massimo di KKR & Co. Inc. nell'ultimo anno è stato 59.87. All'interno di 48.67 - 59.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KKR & Co. Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KKR & Co. Inc.?

Il prezzo più basso di KKR & Co. Inc. (KKR-PD) nel corso dell'anno è stato 48.67. Confrontandolo con gli attuali 53.67 e 48.67 - 59.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KKR-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KKR-PD?

KKR & Co. Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.41 e 4.76%.

Intervallo Giornaliero
53.49 53.92
Intervallo Annuale
48.67 59.87
Chiusura Precedente
53.41
Apertura
53.92
Bid
53.67
Ask
53.97
Minimo
53.49
Massimo
53.92
Volume
19
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
-0.45%
Variazione Semestrale
4.76%
Variazione Annuale
4.76%
