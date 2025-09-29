КотировкиРазделы
Валюты / KKR-PD
KKR-PD: KKR & Co. Inc.

53.72 USD 0.31 (0.58%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KKR-PD за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.49, а максимальная — 53.92.

Следите за динамикой KKR & Co. Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KKR-PD сегодня?

KKR & Co. Inc. (KKR-PD) сегодня оценивается на уровне 53.72. Инструмент торгуется в пределах 0.58%, вчерашнее закрытие составило 53.41, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KKR-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR & Co. Inc.?

KKR & Co. Inc. в настоящее время оценивается в 53.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.86% и USD. Отслеживайте движения KKR-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции KKR-PD?

Вы можете купить акции KKR & Co. Inc. (KKR-PD) по текущей цене 53.72. Ордера обычно размещаются около 53.72 или 54.02, тогда как 16 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KKR-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KKR-PD?

Инвестирование в KKR & Co. Inc. предполагает учет годового диапазона 48.67 - 59.87 и текущей цены 53.72. Многие сравнивают -0.35% и 4.86% перед размещением ордеров на 53.72 или 54.02. Изучайте ежедневные изменения цены KKR-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KKR & Co. Inc.?

Самая высокая цена KKR & Co. Inc. (KKR-PD) за последний год составила 59.87. Акции заметно колебались в пределах 48.67 - 59.87, сравнение с 53.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR & Co. Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KKR & Co. Inc.?

Самая низкая цена KKR & Co. Inc. (KKR-PD) за год составила 48.67. Сравнение с текущими 53.72 и 48.67 - 59.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KKR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KKR-PD?

В прошлом KKR & Co. Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.41 и 4.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.49 53.92
Годовой диапазон
48.67 59.87
Предыдущее закрытие
53.41
Open
53.92
Bid
53.72
Ask
54.02
Low
53.49
High
53.92
Объем
16
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
-0.35%
6-месячное изменение
4.86%
Годовое изменение
4.86%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.