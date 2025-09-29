- Обзор рынка
KKR-PD: KKR & Co. Inc.
Курс KKR-PD за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.49, а максимальная — 53.92.
Следите за динамикой KKR & Co. Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KKR-PD сегодня?
KKR & Co. Inc. (KKR-PD) сегодня оценивается на уровне 53.72. Инструмент торгуется в пределах 0.58%, вчерашнее закрытие составило 53.41, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KKR-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR & Co. Inc.?
KKR & Co. Inc. в настоящее время оценивается в 53.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.86% и USD. Отслеживайте движения KKR-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции KKR-PD?
Вы можете купить акции KKR & Co. Inc. (KKR-PD) по текущей цене 53.72. Ордера обычно размещаются около 53.72 или 54.02, тогда как 16 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KKR-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KKR-PD?
Инвестирование в KKR & Co. Inc. предполагает учет годового диапазона 48.67 - 59.87 и текущей цены 53.72. Многие сравнивают -0.35% и 4.86% перед размещением ордеров на 53.72 или 54.02. Изучайте ежедневные изменения цены KKR-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KKR & Co. Inc.?
Самая высокая цена KKR & Co. Inc. (KKR-PD) за последний год составила 59.87. Акции заметно колебались в пределах 48.67 - 59.87, сравнение с 53.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR & Co. Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KKR & Co. Inc.?
Самая низкая цена KKR & Co. Inc. (KKR-PD) за год составила 48.67. Сравнение с текущими 53.72 и 48.67 - 59.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KKR-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KKR-PD?
В прошлом KKR & Co. Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.41 и 4.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.41
- Open
- 53.92
- Bid
- 53.72
- Ask
- 54.02
- Low
- 53.49
- High
- 53.92
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- -0.35%
- 6-месячное изменение
- 4.86%
- Годовое изменение
- 4.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%