KKR-PD: KKR & Co. Inc.
KKR-PDの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり53.49の安値と53.92の高値で取引されました。
KKR & Co. Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KKR-PD株の現在の価格は？
KKR & Co. Inc.の株価は本日53.67です。0.49%内で取引され、前日の終値は53.41、取引量は19に達しました。KKR-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KKR & Co. Inc.の株は配当を出しますか？
KKR & Co. Inc.の現在の価格は53.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.76%やUSDにも注目します。KKR-PDの動きはライブチャートで確認できます。
KKR-PD株を買う方法は？
KKR & Co. Inc.の株は現在53.67で購入可能です。注文は通常53.67または53.97付近で行われ、19や-0.46%が市場の動きを示します。KKR-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
KKR-PD株に投資する方法は？
KKR & Co. Inc.への投資では、年間の値幅48.67 - 59.87と現在の53.67を考慮します。注文は多くの場合53.67や53.97で行われる前に、-0.45%や4.76%と比較されます。KKR-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KKR & Co. Inc.の株の最高値は？
KKR & Co. Inc.の過去1年の最高値は59.87でした。48.67 - 59.87内で株価は大きく変動し、53.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KKR & Co. Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KKR & Co. Inc.の株の最低値は？
KKR & Co. Inc.(KKR-PD)の年間最安値は48.67でした。現在の53.67や48.67 - 59.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KKR-PDの動きはライブチャートで確認できます。
KKR-PDの株式分割はいつ行われましたか？
KKR & Co. Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.41、4.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 53.41
- 始値
- 53.92
- 買値
- 53.67
- 買値
- 53.97
- 安値
- 53.49
- 高値
- 53.92
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- -0.45%
- 6ヶ月の変化
- 4.76%
- 1年の変化
- 4.76%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前