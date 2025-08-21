Divisas / HAL
HAL: Halliburton Company
22.28 USD 0.14 (0.62%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HAL de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.96, mientras que el máximo ha alcanzado 22.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Halliburton Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAL News
- Halliburton (HAL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Stifel reitera calificación de Compra para Halliburton por sólido desempeño
- Stifel reitera calificación de compra para acciones de Halliburton citando fuerte rendimiento operativo
- Stifel reitera calificación de Compra para acciones de Liberty Energy
- Liberty Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Stifel reiterates Buy rating on Halliburton stock citing strong operator performance
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Trading Trump: Change Brings Short-Term Volatility, But Also Long-Term Winners & Losers
- CVX to Focus on South Korea's Refining, Petrochemicals (Revised)
- CVX Plans Major Expansion in South Korea's Refining, Petrochemicals
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- Halliburton Cuts Jobs as Oil Prices & Demand Pressure Industry
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Halliburton reduces workforce as oil activity slumps, sources say
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Archrock Inc. (AROC) Up 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 31, 2025 - TipRanks.com
- Is Halliburton (HAL) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- How are energy investors positioned?
- Petrobras Taps Halliburton & SLB for $328M Buzios Contracts
- Why Is Halliburton (HAL) Down 4% Since Last Earnings Report?
Rango diario
21.96 22.84
Rango anual
18.72 32.57
- Cierres anteriores
- 22.42
- Open
- 22.23
- Bid
- 22.28
- Ask
- 22.58
- Low
- 21.96
- High
- 22.84
- Volumen
- 11.144 K
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -1.42%
- Cambio a 6 meses
- -11.76%
- Cambio anual
- -22.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B