Валюты / HAL
HAL: Halliburton Company
22.42 USD 0.63 (2.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HAL за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.61, а максимальная — 22.54.
Следите за динамикой Halliburton Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HAL
- Halliburton (HAL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Stifel подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Halliburton, отмечая сильные операционные показатели
- Stifel подтверждает рейтинг акций Liberty Energy на уровне "Покупать"
- Liberty Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Stifel reiterates Buy rating on Halliburton stock citing strong operator performance
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Trading Trump: Change Brings Short-Term Volatility, But Also Long-Term Winners & Losers
- CVX to Focus on South Korea's Refining, Petrochemicals (Revised)
- CVX Plans Major Expansion in South Korea's Refining, Petrochemicals
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- Halliburton Cuts Jobs as Oil Prices & Demand Pressure Industry
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Halliburton reduces workforce as oil activity slumps, sources say
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Archrock Inc. (AROC) Up 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 31, 2025 - TipRanks.com
- Is Halliburton (HAL) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- How are energy investors positioned?
- Petrobras Taps Halliburton & SLB for $328M Buzios Contracts
- Why Is Halliburton (HAL) Down 4% Since Last Earnings Report?
- Halliburton Secures Well Stimulation Contract for North Sea Project
Дневной диапазон
21.61 22.54
Годовой диапазон
18.72 32.57
- Предыдущее закрытие
- 21.79
- Open
- 21.96
- Bid
- 22.42
- Ask
- 22.72
- Low
- 21.61
- High
- 22.54
- Объем
- 15.191 K
- Дневное изменение
- 2.89%
- Месячное изменение
- -0.80%
- 6-месячное изменение
- -11.21%
- Годовое изменение
- -22.21%
