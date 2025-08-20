Dövizler / HAL
HAL: Halliburton Company
22.50 USD 0.14 (0.63%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HAL fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.06 ve Yüksek fiyatı olarak 22.59 aralığında işlem gördü.
Halliburton Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Halliburton (HAL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Stifel, Liberty Energy hisse senedi değerlendirmesini Al olarak yineledi
- Stifel, Halliburton hissesi için güçlü operatör performansını işaret ederek Al tavsiyesini yineledi
- Liberty Energy stock rating reiterated at Buy by Stifel
- Stifel reiterates Buy rating on Halliburton stock citing strong operator performance
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Trading Trump: Change Brings Short-Term Volatility, But Also Long-Term Winners & Losers
- CVX to Focus on South Korea's Refining, Petrochemicals (Revised)
- CVX Plans Major Expansion in South Korea's Refining, Petrochemicals
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- Halliburton Cuts Jobs as Oil Prices & Demand Pressure Industry
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Halliburton reduces workforce as oil activity slumps, sources say
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Archrock Inc. (AROC) Up 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 31, 2025 - TipRanks.com
- Is Halliburton (HAL) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Liberty Energy Stock Falls 45% in 6 Months: Time to Hold or Sell?
- How are energy investors positioned?
- Petrobras Taps Halliburton & SLB for $328M Buzios Contracts
- Why Is Halliburton (HAL) Down 4% Since Last Earnings Report?
- Halliburton Secures Well Stimulation Contract for North Sea Project
Günlük aralık
22.06 22.59
Yıllık aralık
18.72 32.57
- Önceki kapanış
- 22.36
- Açılış
- 22.44
- Satış
- 22.50
- Alış
- 22.80
- Düşük
- 22.06
- Yüksek
- 22.59
- Hacim
- 17.328 K
- Günlük değişim
- 0.63%
- Aylık değişim
- -0.44%
- 6 aylık değişim
- -10.89%
- Yıllık değişim
- -21.93%
