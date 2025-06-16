Divisas / CCS
CCS: Century Communities Inc Common Stock
67.32 USD 0.16 (0.24%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCS de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.70, mientras que el máximo ha alcanzado 71.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Century Communities Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
66.70 71.02
Rango anual
50.42 104.21
- Cierres anteriores
- 67.16
- Open
- 67.65
- Bid
- 67.32
- Ask
- 67.62
- Low
- 66.70
- High
- 71.02
- Volumen
- 926
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 4.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.28%
- Cambio anual
- -34.93%
