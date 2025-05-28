КотировкиРазделы
CCS: Century Communities Inc Common Stock

67.16 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.31, а максимальная — 67.59.

Дневной диапазон
66.31 67.59
Годовой диапазон
50.42 104.21
Предыдущее закрытие
67.15
Open
66.95
Bid
67.16
Ask
67.46
Low
66.31
High
67.59
Объем
829
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
3.83%
6-месячное изменение
0.04%
Годовое изменение
-35.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.