CCS: Century Communities Inc Common Stock
67.16 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.31, а максимальная — 67.59.
Следите за динамикой Century Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
66.31 67.59
Годовой диапазон
50.42 104.21
- Предыдущее закрытие
- 67.15
- Open
- 66.95
- Bid
- 67.16
- Ask
- 67.46
- Low
- 66.31
- High
- 67.59
- Объем
- 829
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 3.83%
- 6-месячное изменение
- 0.04%
- Годовое изменение
- -35.08%
