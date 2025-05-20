Divisas / BLTE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
73.00 USD 6.10 (9.12%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLTE de hoy ha cambiado un 9.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.82, mientras que el máximo ha alcanzado 73.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Belite Bio Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLTE News
- Belite Bio: Objetivo de precio reducido a 98 dólares por H.C. Wainwright
- H.C. Wainwright reduce precio objetivo de Belite Bio a $98 por recuento de acciones
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio completa última visita en ensayo fase 3 para enfermedad de Stargardt
- Belite Bio completa la última visita del sujeto en el ensayo de fase 3 para Stargardt
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark reitera calificación de Compra para acciones de Belite Bio tras colocación privada de 275 millones de dólares
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- India blocks 25 streaming platforms over obscene content concerns
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- LightBio at H.C. Wainwright Conference: Telariband’s Promising Path
Rango diario
67.82 73.28
Rango anual
46.50 86.53
- Cierres anteriores
- 66.90
- Open
- 68.14
- Bid
- 73.00
- Ask
- 73.30
- Low
- 67.82
- High
- 73.28
- Volumen
- 208
- Cambio diario
- 9.12%
- Cambio mensual
- 17.40%
- Cambio a 6 meses
- 11.96%
- Cambio anual
- 55.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B