Валюты / BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
66.90 USD 0.10 (0.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLTE за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.00, а максимальная — 68.17.
Следите за динамикой Belite Bio Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLTE
- Целевая цена акций Belite Bio снижена до $98 в H.C. Wainwright из-за количества акций
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio завершает последний визит пациента в фазе 3 испытания препарата от болезни Штаргардта
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- India blocks 25 streaming platforms over obscene content concerns
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- LightBio at H.C. Wainwright Conference: Telariband’s Promising Path
- Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
- Belite Bio at Deutsche Bank Conference: Promising Drug Trials
- Benchmark maintains Buy on Belite Bio stock, $80 price target unchanged
Дневной диапазон
65.00 68.17
Годовой диапазон
46.50 86.53
- Предыдущее закрытие
- 66.80
- Open
- 67.00
- Bid
- 66.90
- Ask
- 67.20
- Low
- 65.00
- High
- 68.17
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 7.59%
- 6-месячное изменение
- 2.61%
- Годовое изменение
- 42.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.