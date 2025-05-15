通貨 / BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
73.25 USD 0.25 (0.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BLTEの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり73.08の安値と74.25の高値で取引されました。
Belite Bio Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
73.08 74.25
1年のレンジ
46.50 86.53
- 以前の終値
- 73.00
- 始値
- 73.16
- 買値
- 73.25
- 買値
- 73.55
- 安値
- 73.08
- 高値
- 74.25
- 出来高
- 164
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- 17.80%
- 6ヶ月の変化
- 12.35%
- 1年の変化
- 55.85%
