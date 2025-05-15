QuotazioniSezioni
BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares

70.20 USD 3.05 (4.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLTE ha avuto una variazione del -4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.20 e ad un massimo di 74.11.

Segui le dinamiche di Belite Bio Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
70.20 74.11
Intervallo Annuale
46.50 86.53
Chiusura Precedente
73.25
Apertura
73.24
Bid
70.20
Ask
70.50
Minimo
70.20
Massimo
74.11
Volume
167
Variazione giornaliera
-4.16%
Variazione Mensile
12.90%
Variazione Semestrale
7.67%
Variazione Annuale
49.36%
