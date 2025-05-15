Valute / BLTE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
70.20 USD 3.05 (4.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLTE ha avuto una variazione del -4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.20 e ad un massimo di 74.11.
Segui le dinamiche di Belite Bio Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLTE News
- Obiettivo di prezzo di Belite Bio ridotto a $98 da H.C. Wainwright per numero di azioni
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio completa l’ultima visita del soggetto nello studio di fase 3 su Stargardt
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- India blocks 25 streaming platforms over obscene content concerns
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- LightBio at H.C. Wainwright Conference: Telariband’s Promising Path
- Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
- Belite Bio at Deutsche Bank Conference: Promising Drug Trials
- Benchmark maintains Buy on Belite Bio stock, $80 price target unchanged
Intervallo Giornaliero
70.20 74.11
Intervallo Annuale
46.50 86.53
- Chiusura Precedente
- 73.25
- Apertura
- 73.24
- Bid
- 70.20
- Ask
- 70.50
- Minimo
- 70.20
- Massimo
- 74.11
- Volume
- 167
- Variazione giornaliera
- -4.16%
- Variazione Mensile
- 12.90%
- Variazione Semestrale
- 7.67%
- Variazione Annuale
- 49.36%
20 settembre, sabato