BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares

70.20 USD 3.05 (4.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLTE fiyatı bugün -4.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.20 ve Yüksek fiyatı olarak 74.11 aralığında işlem gördü.

Belite Bio Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
70.20 74.11
Yıllık aralık
46.50 86.53
Önceki kapanış
73.25
Açılış
73.24
Satış
70.20
Alış
70.50
Düşük
70.20
Yüksek
74.11
Hacim
167
Günlük değişim
-4.16%
Aylık değişim
12.90%
6 aylık değişim
7.67%
Yıllık değişim
49.36%
