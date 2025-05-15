Dövizler / BLTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
70.20 USD 3.05 (4.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLTE fiyatı bugün -4.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.20 ve Yüksek fiyatı olarak 74.11 aralığında işlem gördü.
Belite Bio Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLTE haberleri
- H.C. Wainwright, Belite Bio’nun hisse hedef fiyatını hisse sayısı nedeniyle 98 dolara düşürdü
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio, Stargardt hastalığı için Faz 3 çalışmasında son hasta ziyaretini tamamladı
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- India blocks 25 streaming platforms over obscene content concerns
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- LightBio at H.C. Wainwright Conference: Telariband’s Promising Path
- Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
- Belite Bio at Deutsche Bank Conference: Promising Drug Trials
- Benchmark maintains Buy on Belite Bio stock, $80 price target unchanged
Günlük aralık
70.20 74.11
Yıllık aralık
46.50 86.53
- Önceki kapanış
- 73.25
- Açılış
- 73.24
- Satış
- 70.20
- Alış
- 70.50
- Düşük
- 70.20
- Yüksek
- 74.11
- Hacim
- 167
- Günlük değişim
- -4.16%
- Aylık değişim
- 12.90%
- 6 aylık değişim
- 7.67%
- Yıllık değişim
- 49.36%
21 Eylül, Pazar