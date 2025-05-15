Devises / BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
70.20 USD 3.05 (4.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BLTE a changé de -4.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.20 et à un maximum de 74.11.
Suivez la dynamique Belite Bio Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
70.20 74.11
Range Annuel
46.50 86.53
- Clôture Précédente
- 73.25
- Ouverture
- 73.24
- Bid
- 70.20
- Ask
- 70.50
- Plus Bas
- 70.20
- Plus Haut
- 74.11
- Volume
- 167
- Changement quotidien
- -4.16%
- Changement Mensuel
- 12.90%
- Changement à 6 Mois
- 7.67%
- Changement Annuel
- 49.36%
20 septembre, samedi