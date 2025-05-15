CotationsSections
Devises / BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares

70.20 USD 3.05 (4.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BLTE a changé de -4.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.20 et à un maximum de 74.11.

Suivez la dynamique Belite Bio Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
70.20 74.11
Range Annuel
46.50 86.53
Clôture Précédente
73.25
Ouverture
73.24
Bid
70.20
Ask
70.50
Plus Bas
70.20
Plus Haut
74.11
Volume
167
Changement quotidien
-4.16%
Changement Mensuel
12.90%
Changement à 6 Mois
7.67%
Changement Annuel
49.36%
