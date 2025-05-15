Währungen / BLTE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
73.25 USD 0.25 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLTE hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.08 bis zu einem Hoch von 74.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Belite Bio Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLTE News
- Belite Bio: H.C. Wainwright senkt Kursziel auf 98 Dollar aufgrund erhöhter Aktienanzahl
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio schließt entscheidende Phase-3-Studie zur Stargardt-Krankheit ab
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark bestätigt Kaufempfehlung für Belite Bio nach 275-Millionen-Dollar-Privatplatzierung
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- India blocks 25 streaming platforms over obscene content concerns
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- LightBio at H.C. Wainwright Conference: Telariband’s Promising Path
- Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
- Belite Bio at Deutsche Bank Conference: Promising Drug Trials
Tagesspanne
73.08 74.25
Jahresspanne
46.50 86.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.00
- Eröffnung
- 73.16
- Bid
- 73.25
- Ask
- 73.55
- Tief
- 73.08
- Hoch
- 74.25
- Volumen
- 164
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 17.80%
- 6-Monatsänderung
- 12.35%
- Jahresänderung
- 55.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K