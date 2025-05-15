Moedas / BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
73.75 USD 0.75 (1.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLTE para hoje mudou para 1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.15 e o mais alto foi 74.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Belite Bio Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BLTE Notícias
- Preço-alvo das ações da Belite Bio reduzido para US$ 98 pela H.C. Wainwright
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio conclui última visita de paciente em estudo de fase 3 para Stargardt
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- Belite Bio at Deutsche Bank Conference: Promising Drug Trials
- Benchmark maintains Buy on Belite Bio stock, $80 price target unchanged
Faixa diária
73.15 74.00
Faixa anual
46.50 86.53
- Fechamento anterior
- 73.00
- Open
- 73.16
- Bid
- 73.75
- Ask
- 74.05
- Low
- 73.15
- High
- 74.00
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 1.03%
- Mudança mensal
- 18.61%
- Mudança de 6 meses
- 13.11%
- Mudança anual
- 56.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh