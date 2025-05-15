통화 / BLTE
BLTE: Belite Bio Inc - American Depositary Shares
70.20 USD 3.05 (4.16%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLTE 환율이 오늘 -4.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.20이고 고가는 74.11이었습니다.
Belite Bio Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BLTE News
- 벨라이트 바이오 목표가, H.C. 웨인라이트, 주식 수 영향으로 $98로 하향
- Belite Bio stock price target lowered to $98 at H.C. Wainwright on share count
- Belite Bio, 3상 스타르가르트 임상 최종 방문 완료
- Belite Bio completes last subject visit in phase 3 Stargardt trial
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock after $275 million PIPE
- Belite Bio raises $125 million in private placement for eye disease drugs
- Belite Bio at H.C. Wainwright Conference: Strategic Focus on Eye Diseases
- Benchmark reiterates Buy rating on Belite Bio stock, maintains $80 price target
- Belite Bio, Inc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLTE)
- Belite Bio, Inc (BLTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Belite Bio Q2 2025 presentation: expenses rise as clinical trials advance
- Belite Bio raises $15 million in registered direct offering
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- India blocks 25 streaming platforms over obscene content concerns
- New Strong Sell Stocks for July 22nd
- Belite Bio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on trial progress
- Belite Bio at Stifel Forum: Strategic Drug Developments
- Belite Bio stock holds $80 target on FDA breakthrough nod
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Belite Bio Announces FDA Granting of Breakthrough Therapy Designation for Tinlarebant for the Treatment of Stargardt Disease
- LightBio at H.C. Wainwright Conference: Telariband’s Promising Path
- Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
- Belite Bio at Deutsche Bank Conference: Promising Drug Trials
- Benchmark maintains Buy on Belite Bio stock, $80 price target unchanged
일일 변동 비율
70.20 74.11
년간 변동
46.50 86.53
- 이전 종가
- 73.25
- 시가
- 73.24
- Bid
- 70.20
- Ask
- 70.50
- 저가
- 70.20
- 고가
- 74.11
- 볼륨
- 167
- 일일 변동
- -4.16%
- 월 변동
- 12.90%
- 6개월 변동
- 7.67%
- 년간 변동율
- 49.36%
