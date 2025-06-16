Divisas / ARKA
ARKA: EA Series Trust ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ET
68.32 USD 0.10 (0.15%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARKA de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.32, mientras que el máximo ha alcanzado 68.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ET. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKA News
Rango diario
68.32 68.34
Rango anual
40.60 75.35
- Cierres anteriores
- 68.22
- Open
- 68.34
- Bid
- 68.32
- Ask
- 68.62
- Low
- 68.32
- High
- 68.34
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- -0.01%
- Cambio a 6 meses
- 26.50%
- Cambio anual
- 58.40%