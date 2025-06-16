Währungen / ARKA
ARKA: EA Series Trust ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ET
68.32 USD 0.10 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKA hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.32 bis zu einem Hoch von 68.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
68.32 68.34
Jahresspanne
40.60 75.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.22
- Eröffnung
- 68.34
- Bid
- 68.32
- Ask
- 68.62
- Tief
- 68.32
- Hoch
- 68.34
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -0.01%
- 6-Monatsänderung
- 26.50%
- Jahresänderung
- 58.40%