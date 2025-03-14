Divisas / ADIV
ADIV: SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
18.75 USD 0.05 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADIV de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.72, mientras que el máximo ha alcanzado 18.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ADIV News
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
Rango diario
18.72 18.77
Rango anual
13.45 18.77
- Cierres anteriores
- 18.70
- Open
- 18.75
- Bid
- 18.75
- Ask
- 19.05
- Low
- 18.72
- High
- 18.77
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 4.63%
- Cambio a 6 meses
- 21.67%
- Cambio anual
- 11.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B