Valute / ADIV
ADIV: SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
18.54 USD 0.13 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADIV ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.50 e ad un massimo di 18.57.
Segui le dinamiche di SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADIV News
Intervallo Giornaliero
18.50 18.57
Intervallo Annuale
13.45 18.77
- Chiusura Precedente
- 18.67
- Apertura
- 18.57
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Minimo
- 18.50
- Massimo
- 18.57
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- 3.46%
- Variazione Semestrale
- 20.31%
- Variazione Annuale
- 9.90%
21 settembre, domenica