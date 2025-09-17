CotizacionesSecciones
Divisas / EURDKK
Volver a Divisas

EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46366 DKK 0.00034 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Danish Krone

El tipo de cambio de EURDKK de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.46143 DKK por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 7.46469 DKK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs corona danesa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURDKK News

Rango diario
7.46143 7.46469
Rango anual
7.40799 7.46897
Cierres anteriores
7.4633 2
Open
7.4636 0
Bid
7.4636 6
Ask
7.4639 6
Low
7.4614 3
High
7.4646 9
Volumen
7.628 K
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.03%
Cambio a 6 meses
0.05%
Cambio anual
0.12%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.