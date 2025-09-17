Divisas / EURDKK
EURDKK: Euro vs Danish Krone
7.46366 DKK 0.00034 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Danish Krone
El tipo de cambio de EURDKK de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.46143 DKK por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 7.46469 DKK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs corona danesa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
7.46143 7.46469
Rango anual
7.40799 7.46897
- Cierres anteriores
- 7.4633 2
- Open
- 7.4636 0
- Bid
- 7.4636 6
- Ask
- 7.4639 6
- Low
- 7.4614 3
- High
- 7.4646 9
- Volumen
- 7.628 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.03%
- Cambio a 6 meses
- 0.05%
- Cambio anual
- 0.12%
