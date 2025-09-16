КотировкиРазделы
EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46353 DKK 0.00019 (0.00%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Danish Krone

Курс EURDKK за сегодня изменился на -0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.46247 DKK за 1 EUR, а максимальная — 7.46439 DKK.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Датской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
7.46247 7.46439
Годовой диапазон
7.40799 7.46897
Предыдущее закрытие
7.4637 2
Open
7.4643 1
Bid
7.4635 3
Ask
7.4638 3
Low
7.4624 7
High
7.4643 9
Объем
6.003 K
Дневное изменение
-0.00%
Месячное изменение
0.03%
6-месячное изменение
0.05%
Годовое изменение
0.12%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.