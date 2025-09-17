시세섹션
EURDKK
EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46182 DKK 0.00050 (0.01%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Danish Krone

EURDKK 환율이 당일 -0.01%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 7.46121 DKK와 고가 7.46419 DKK로 거래되었습니다

유로 vs 덴마크 크로네 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

EURDKK News

일일 변동 비율
7.46121 7.46419
년간 변동
7.40799 7.46897
이전 종가
7.4623 2
시가
7.4635 6
Bid
7.4618 2
Ask
7.4621 2
저가
7.4612 1
고가
7.4641 9
볼륨
15.090 K
일일 변동
-0.01%
월 변동
0.01%
6개월 변동
0.03%
년간 변동율
0.10%
20 9월, 토요일