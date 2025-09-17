FiyatlarBölümler
Dövizler / EURDKK
Geri dön - Dövizler

EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46182 DKK 0.00050 (0.01%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: Danish Krone

EURDKK döviz kuru bugün -0.01% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 EUR başına Düşük fiyatı olarak 7.46121 DKK ve Yüksek fiyatı olarak 7.46419 DKK aralığında işlem gördü.

Euro vs Danimarka kronu hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Euro fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURDKK haberleri

Günlük aralık
7.46121 7.46419
Yıllık aralık
7.40799 7.46897
Önceki kapanış
7.4623 2
Açılış
7.4635 6
Satış
7.4618 2
Alış
7.4621 2
Düşük
7.4612 1
Yüksek
7.4641 9
Hacim
15.090 K
Günlük değişim
-0.01%
Aylık değişim
0.01%
6 aylık değişim
0.03%
Yıllık değişim
0.10%
21 Eylül, Pazar