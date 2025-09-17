Devises / EURDKK
EURDKK: Euro vs Danish Krone
7.46182 DKK 0.00050 (0.01%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Danish Krone
Le taux de change de EURDKK a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 7.46121 DKK et à un maximum de 7.46419 DKK pour 1 EUR.
Suivez la dynamique Euro vs. Couronne Danoise. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
7.46121 7.46419
Range Annuel
7.40799 7.46897
- Clôture Précédente
- 7.4623 2
- Ouverture
- 7.4635 6
- Bid
- 7.4618 2
- Ask
- 7.4621 2
- Plus Bas
- 7.4612 1
- Plus Haut
- 7.4641 9
- Volume
- 15.090 K
- Changement quotidien
- -0.01%
- Changement Mensuel
- 0.01%
- Changement à 6 Mois
- 0.03%
- Changement Annuel
- 0.10%
20 septembre, samedi