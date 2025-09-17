CotaçõesSeções
EURDKK
EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46253 DKK 0.00021 (0.00%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Danish Krone

A taxa do EURDKK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 7.46197 DKK para 1 EUR e o máximo foi 7.46364 DKK.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs coroa dinamarquesa. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EURDKK Notícias

Faixa diária
7.46197 7.46364
Faixa anual
7.40799 7.46897
Fechamento anterior
7.4623 2
Open
7.4635 6
Bid
7.4625 3
Ask
7.4628 3
Low
7.4619 7
High
7.4636 4
Volume
245
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.02%
Mudança de 6 meses
0.04%
Mudança anual
0.11%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.