Währungen / EURDKK
EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46293 DKK 0.00061 (0.01%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Danish Krone

Der Wechselkurs von EURDKK hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 7.46186 DKK und einem Hoch von 7.46419 DKK pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Dänischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EURDKK News

Tagesspanne
7.46186 7.46419
Jahresspanne
7.40799 7.46897
Vorheriger Schlusskurs
7.4623 2
Eröffnung
7.4635 6
Bid
7.4629 3
Ask
7.4632 3
Tief
7.4618 6
Hoch
7.4641 9
Volumen
14.647 K
Tagesänderung
0.01%
Monatsänderung
0.02%
6-Monatsänderung
0.04%
Jahresänderung
0.11%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K