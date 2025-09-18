Währungen / EURDKK
EURDKK: Euro vs Danish Krone
7.46293 DKK 0.00061 (0.01%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Danish Krone
Der Wechselkurs von EURDKK hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 7.46186 DKK und einem Hoch von 7.46419 DKK pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Dänischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURDKK News
- Prognose für die kommende Woche: US-PCE-Daten, EMIs und Fedspeak sollten den Ton angeben
- EUR/USD-Wochenprognose: US-Dollar fester nach der Fed, PCE-Inflation kommt als Nächstes
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
Tagesspanne
7.46186 7.46419
Jahresspanne
7.40799 7.46897
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.4623 2
- Eröffnung
- 7.4635 6
- Bid
- 7.4629 3
- Ask
- 7.4632 3
- Tief
- 7.4618 6
- Hoch
- 7.4641 9
- Volumen
- 14.647 K
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 0.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.04%
- Jahresänderung
- 0.11%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K