EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46331 DKK 0.00099 (0.01%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Danish Krone

EURDKKの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1EURあたり7.46197DKKの安値と7.46380DKKの高値で取引されました。

ユーロvsデンマーククローネダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.46197 7.46380
1年のレンジ
7.40799 7.46897
以前の終値
7.4623 2
始値
7.4635 6
買値
7.4633 1
買値
7.4636 1
安値
7.4619 7
高値
7.4638 0
出来高
2.826 K
1日の変化
0.01%
1ヶ月の変化
0.03%
6ヶ月の変化
0.05%
1年の変化
0.12%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K