报价部分
货币 / EURDKK
回到货币

EURDKK: Euro vs Danish Krone

7.46375 DKK 0.00043 (0.01%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Danish Krone

今日EURDKK汇率已更改by 0.01%。当日，该货币每1EUR以低点7.46143 DKK和高点7.46426 DKK进行交易。

关注欧元vs丹麦克朗动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURDKK新闻

日范围
7.46143 7.46426
年范围
7.40799 7.46897
前一天收盘价
7.4633 2
开盘价
7.4636 0
卖价
7.4637 5
买价
7.4640 5
最低价
7.4614 3
最高价
7.4642 6
交易量
788
日变化
0.01%
月变化
0.03%
6个月变化
0.06%
年变化
0.12%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
09:00
EUR
CPI 月率m/m
实际值
0.1%
预测值
0.2%
前值
0.2%
09:00
EUR
核心CPI年率 y/y
实际值
2.3%
预测值
2.3%
前值
2.3%
09:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
2.0%
预测值
2.1%
前值
2.1%
09:00
EUR
核心居民消费价格指数
实际值
122.82
预测值
前值
122.82
11:00
EUR
ECB行长Lagarde讲话
实际值
预测值
前值
17:00
EUR
Bbk行长Nagel讲话
实际值
预测值
前值